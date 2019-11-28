味全龍28日對戰日本社會人，首局靠著對手失誤攻下首分，可惜後來遭追平，雙方後半場沒有再添得分數，最終1比1握手言和。因名字備受矚目的捕手魏全首次先發，雖安打尚未開張，不過單場策動3次阻殺成功，表現亮眼。

味全龍在首局就有得分機會，張政禹盜壘成功站上二壘後，下一棒黃柏豪擊出飛球造成對方三壘手失誤，張政禹趁機奔回本壘得分。此戰龍隊派出林子昱先發，主投3.2局僅被敲3支安打，直到4局上半才因為被連敲2支安打失1分被追平。

首度在冬盟擔任先發的捕手魏全，因為名字和球隊同名而受到關注，是味全龍隊今年選秀最後一輪選進的選手。冬盟的首安雖然尚未開張，不過守備方面有好表現，今日對手發動4次盜壘，魏全就抓到3次。尤其4局上半石黒凌敲出安打追平後，魏全抓到想盜壘的石黒凌，成為該局第2個出局數，也穩住龍隊陣腳，沒有再多失分。

此役龍隊後援投手表現出色，廖任磊、洋投威亞、陳良志、劉家愷、呂偉晟合計5.1局僅被4支安打、沒有失分，不過可惜9局下半龍隊二、三壘有人時，社會人栗林良吏連飆150公里以上速球，用三振拿下最後2個出局數，兩隊1比1言和。總教練葉君璋表示，對球員的表現感到滿意，特別是幾任投手都有展現一定的壓制力。

廖任磊中繼1.1局僅被敲1安，無失分。（中職提供／鄧心瑜傳真）

(中時電子報)