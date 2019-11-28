民進黨今召開「紅色是最恐怖的顏色 國民黨為什麼要害怕反滲透法？」記者會；民進黨副秘書長林飛帆說，在面對反滲透問題已成為全球共識時，當民進黨在反滲透，國民黨卻在「反反滲透」，除了反滲透外，更擔憂明年大選國民黨的政黨票數超過「吳斯懷密碼」的150萬票。

此外，立委管碧玲重申，「我們沒有倉促立法，是有人怠惰立法」，這絕對不是綠色恐怖，設計的犯行非常明確在最低限度，條件必須具備，境外敵對勢力的指示、委任，條件要成就之後，只對五種犯行予以追究，政治獻金、助選、遊說、破壞集會遊行與社會秩序、傳播假訊息影響干擾選舉，只禁止這五種犯行。

林飛帆說，從五月份到現在已有八加一個版本，其中沒有任何一個版本是國民黨所提出。如果國民黨認為反滲透是重要的議題，認為台灣應該要建立一套相應的機制，保護國民黨所擔憂的言論自由及人權保障，那國民黨應該要提出自己的版本來面對滲透的危機。

他說表示，除了反滲透外，更擔憂明年大選，一旦當國民黨的政黨票數超過「吳斯懷密碼」的150萬票後，退將吳斯懷很有可能透過不分區名單進到國會裡面，去審查和接觸到國家重要的機密文件和檔案，跟著所有立委一起討論國家重要的反滲透機制，甚至是國家安全相關的法治措施的討論。

新北市議員何博文提到，國民黨永遠只會槍口對內，面對中共，即使台灣被滲透到全身發紅，也覺得無所謂？

他舉例，國民黨這次提出的不分區立委，第一位是曾銘宗，過去在新會期9月17日開議的時候，要求民進黨團撤回攸關中共代理人修法的兩岸人民關係條例修正草案；第二名的葉毓蘭挺港警的暴行，到現在還是維持原先的基調，沒有絲毫改變的意思；第三名是原本外界認為形象較良好的李貴敏，也加入反反滲透法行列等。

何呼籲，國民黨的立委好好對外說明，「當我們的家園面臨到強盜、小偷橫行的時候，當我們要加強防搶、防盜的設施的時候，為什麼你們這些人阻擋我們家園做好更好的保全設施」。

針對國民黨問到為何拖到現在才提《反滲透法》，李俊俋表示，因為過去在審查國安五法等相關法案時，只要法案列在報告事項裡，國民黨就佔領主席台，交付審查之後還用覆議拉下來，直到10月29日才推翻覆議交付內政委員會審查。此外，這個會期是預算會期，包括戰機特別條例與預算，直到等到上星期五戰機特別預算三讀通過之後，才於這星期一提出《反滲透法》。

(中時 )