台中市烏日區三榮七街旁的建築工地，建商特別認養路旁景觀步道，並打掉原有步道、進行重新規畫與造景設計，卻引來民眾不滿，認為新步道舖面太滑，且步道邊緣為鋸齒型，若有人不慎跌倒恐引發危險，市議員吳瓊華接獲陳情後舉辦會勘，要求建商修改設計。

站在三榮七街工地旁，看著已經鋪設好的景觀步道舖面，吳瓊華說，三榮路沿線有長約1公里、3米寬的綠園步道，可串聯高鐵路，日前建商在三榮七街興建大樓，認養了建地旁約百公尺步道，最近進行整建，卻因新設計的步道為鋸齒狀，最近有民眾在此跌倒，憂心若不慎碰撞到，恐造成危害。

附近居民說，以往景觀步道是直線型、以地磚鋪設，下雨天水會被吸入地面，但建商將原有步道打掉重建，新的舖面容易濕滑，且步道邊緣設計成鋸齒狀，感覺很危險。

吳瓊華進一步說，最近該建築工地正在施工，因未設置警告標誌，有附近居民散步時走進去，很容易衍生危險，應該改善。

建商代表回應表示，會重新設計步道造成，是希望讓景觀步道更顯美觀且具有趣味性，若居民有安全疑慮，會將舖面改為粗舖面、不易打滑，也會在步道邊緣加設較圓滑的保護設計，避免意外。

(中時 )