深耕台灣43年的長庚醫療財團法人，今年首度發布永續發展報告書，成功從197家機構評比中，獲得2019年「TCSA台灣企業永續獎」報告類獎項TOP50白金獎，成為醫療產業首座榮獲白金獎的醫院。

長庚決策委員會主委程文俊表示，醫院是照顧人身健康的事業，也是長存仁心且需持續創新的志業。長庚2017年成功完成亞洲首例人工電子眼手術；近年亦透過「AI核心實驗室」，將世界最先進的創新技術，應用於臨床醫療照護，朝向醫療高品質目標邁進。

此外，長庚醫療財團法人每年平均投入8.9億元於社會公益支出，推動「兒少保護計畫」、「長庚運動醫學公益計畫」、「員工參與公益服務方案」、「雲林社區健康照護中心」及「長庚宜蘭偏鄉學校巡迴關懷計畫」等5大重點公益專案，一年約442萬人次民眾與學童獲得資助與關懷照護，實踐永續作為。

林口長庚紀念醫院於2014年通過「美國醫療機構認證聯合委員會國際部」的國際醫院評鑑，成為全球最大規模單一機構通過JCI認證的醫院。

有鑑醫療體系須大量使用能源密集型設備，且全天24小時不間斷的運轉；醫護過程中又會產生大量的醫療廢棄物，節能減廢、降低碳排放，成為醫療產業重要議題。

為此，長庚醫院主動以綠建築標準更新既有建物。2015年林口長庚紀念醫院的質子暨放射治療中心，領先全亞洲取得美國「LEED-HC醫療產業白金及綠建築認證」，並獲得台灣「EEWH-BC鑽石及綠建築」標章；該中心一年減少1,224公噸二氧化碳排放量，用水量也減少61％。

此外，長庚醫院今年開創門診智能報到、藥局智能調劑、病房智能電子白板等智慧功能，推手程文俊主委獲頒「智慧城市卓越貢獻獎」，長庚醫院也成為台灣首家通過「美國醫療資訊暨管理系統協會」之「電子病歷水準模型」第7級最高級實地認證的醫院，成功樹立智慧醫療機構的新典範。

(工商 )