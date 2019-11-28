台南市北區成功路1家老飯店，經營數十年來以西餐廳打響名號，業者28日趁感恩節回饋鄉里，招待北區50名弱勢家庭長輩免費用餐，讓弱勢朋友有機會吃到飯店級西餐料理。

成功路上一家老住宿飯店成立數十年，8樓的圓頂西餐廳因為菜色好，價格不貴，整體CP值高，近年闖出名號，在台南是少數用餐前一周必須先訂位的餐廳。業者打想餐廳招牌，並回攻住宿市場。

業者積極參與公共事務，每年回饋地方，曾協助辦理「袋受飢兒過好年」、配合百貨公司辦理「為偏鄉學童點亮一盞燈」、去年感恩節招待北區立人國小弱勢學童用餐等公益活動。

北區區長李皇興表示，北區低收入戶、中低收入戶、獨居老人、單親及弱勢家庭等共約4500人，過年前夕，常有熱心企業獲地方人士不定時提供物資與民生用品，讓弱勢家庭過好年。

趁著感恩節，業者回饋當地弱勢鄉親，招待飯店「厝邊鄰里」北華里及長興里的獨居老人及弱勢家庭，參訪飯店並安排飯店8樓圓頂西餐廳免費招待主菜加上歐式自助餐。

天下大飯店董事長林漢清表示，飯店善盡資源回饋鄰里，今年還參加北區災害防護網，在發生天災時提供套房，當作災民短期的住宿收容庇護場所。

(中時 )