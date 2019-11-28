2014進軍台灣的日本「藏壽司」，為歡慶入台滿五周年，將於12月06日至12月12日一連七天舉辦「全台大感謝祭」，標榜以奢華的帝王級黑鮪魚為主打，推出9款限期產品，包含「熟成黑鮪魚大肚」以及首次登場的「豪華松葉蟹」、「大感謝祭極致三鮮」，希望以頂級餐點滿足饕客味蕾。

同時，藏壽司獨家「壽司寵物鮮度君」扭蛋也將首度於12月06日亮相。8款可愛俏皮的壽司寵物們將陪伴食客度過美味用餐時光。此外，為了即將到來的聖誕節，藏壽司將於12月17日推出限定新品「古典巧克力蛋糕」以及「莓果海綿蛋糕」，以甜香濃醇滋味為饕客打造幸福聖誕氛圍。

為回饋廣大壽司粉絲的支持，藏壽司更加碼推出「全店鋪滿額贈活動」，凡於12月20日至12月31日前往藏壽司用餐，單筆消費金額滿1,000元，且按讚官方粉絲團成為粉絲，即可憑發票免費兌換壽司寵物飲料袋，公司強調因數量有限送完為止。

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