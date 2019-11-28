大陸資通訊設備大廠華為創辦人任正非近日表示，即使沒有谷歌（Google）的軟體與應用程式，華為仍然可以成為世界第一的智慧手機品牌，只是需要更多時間。

任正非日前接受美國CNN訪問時指出，在創新方面，美國仍然是最強大的國家，在未來幾十年沒有任何國家能夠超越美國。但如果美國政府繼續限制美國企業的貿易對象，可能會無意中幫助競爭對手崛起。

任正非解釋，如果華為不能與美國供應商合作，將不得不求助於其他選擇。如果這些替代方案變得成熟，將變得不太可能回到以前依靠美國供應商的狀況。這對所有人而言都是一個關鍵時刻，因此希望美國政府能考慮一下什麼是對美國企業最有利。任正非又稱，華為正制定大規模的備份計劃。

華為早前被美國列入「出口管制實體清單」，美方禁止谷歌、英特爾（Intel）和博通（Broadcom）等美企出售零部件予華為。華為此前透露， 正自行研發的操作系統「鴻蒙」和自家應用商店，相信不用2至3年的時間就可以媲美蘋果iOS。

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