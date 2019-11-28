中國外交部副部長樂玉成28日召見美國駐中國大使布蘭斯塔德（Terry Branstad），就美「香港人權與民主法案」簽署成法律提出嚴正交涉與強烈抗議，強烈敦促美方糾正錯誤，不得將該法案付諸實施；中方強調對美方的錯誤舉措，必將予以堅決反制，由此導致的一切後果由美方完全負責。

路透28日報導，中國外交部網站發文引述樂玉成說法表示，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，不容任何外國政府和外國勢力干預。「不得將該法案付諸實施，立即停止插手香港事務、干涉中國內政，以免給中美關係和兩國重要領域合作造成更大損害」。

美國總統川普27日簽署美國國會通過的香港人權與民主法案，雖然北京方面此前已表達強烈反對。目前美中雙方正尋求達成貿易協議以結束貿易戰。

中國外交部、港澳辦及中聯辦28日上午均對此發表聲明，堅決反對美方將所謂「香港人權與民主法案」簽署成法律，此舉嚴重干預香港事務，嚴重干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，是赤裸裸的霸權行徑，中國政府和人民堅決反對。

香港特區政府28日指出，對「香港人權與民主法案」以及另外一項有關香港的法案成為美國法律表達強烈反對，並對美方無視港方多次就兩項法案提出的切實關注表示極度遺憾，希望美國政府採取務實態度，維持對香港的經貿政策和原則立場。

(工商 )