台電宣導養殖漁民裝設發電機或不斷電裝置。（台電基隆營運處提供／許家寧新北傳真）

新北市「貢寮鮑」正值產季，燒烤九孔香噴噴。（許家寧攝）

新北市「貢寮鮑」正值產季，以天然海水養殖，肥美多汁，口感極佳，台電28日邀養殖漁戶，針對停電恐造成水產死亡，宣導漁民自備適當的發電機或不斷電裝置（UPS），加裝欠相保護裝置，避免設備燒損，以降低突發事故及無預警停電造成損失。

台灣北部沿海地區養殖業發展興盛，東北角的貢寮鮑（九孔）已是饕客佳餚，目前開始收成進入盛產期，台電基隆區營業處今廣邀養殖戶及漁業機關與會，宣導養殖漁業用戶裝設欠相保護裝置及自備緊急發電機，了解正確用電觀念。

電機工程師林世傑說，用戶常誤以為自備緊急電源就能應付所有電源異常狀況，但在缺乏保護措施的情況下，馬達因為欠相造成設備燒毀，透過宣導裝設「欠相保護或警報裝置」的觀念，巡視點檢、汰舊換新配電設備及配電自動化等措施加強電網韌性。

台電基隆區處表示，基於電業發電、供電設備特性及運轉維護限制，對於用電不能中斷之用電場所或設備，應視個別需要自備適當發電機或不斷電裝置以作為備用電源，鼓勵用戶應配合自身行業特性，自備適當之發電機或不斷電裝置。

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