《金牌救援》南宮珉飾演Dreams新任團長。（圖／龍華電視提供）

吳正世飾演職棒球隊Dreams老闆的侄子權敬民。（圖／龍華電視提供）

南宮珉在新戲《金牌救援：Stove League》裡飾演Dreams 新任團長白承洙，面對有問題的經營體制，和隨時找碴的老闆，背負眾人嘲諷與看好戲的眼神，在各種不利情勢下，他將運用何種方式，帶領士氣低迷「萬年墊底」的棒球隊逆轉勝呢？故事內容猶如韓版《魔球》將棒球管理層的黑暗面曝光，讓觀眾敲碗坐等新劇播出。

因猥瑣形象走紅的「最佳綠葉」吳正世飾演職棒球隊Dreams老闆的侄子權敬民，掌控着球隊的命運，故意將資歷不凡的白承洙選爲新任團長，主要是希望白承洙可以成爲自己的「傀儡」，事與願違，卻與白承洙展開激烈對峙。吳正世與南宮珉在現場談笑風生，連小道具都成為兩人討論的焦點；吳正世一進入角色，態度就180度轉變，人前看似善良的臉，人後卻隱藏的憎惡，是整齣戲製造緊張感和矛盾激化的重要人物。

南宮珉和朴恩玭兩人曾在《龜巖許峻》合作過，6年後兩人再次合作，南宮珉在新戲中飾演眼光獨到、充滿理性，不易表露自己情感的球隊團長；朴恩玭是球隊裡唯一的女性營運組長李世英，對球隊的熱情10年來未曾遞減。兩人的好脾氣將片場營造出了溫馨的氣氛；一旦導演喊開拍時，一秒就進入了劇情，不論是白承洙面無表情地回答李世英的提問，或是一見面吵吵鬧鬧的情節，讓觀眾對兩人今後的感情發展充滿期待。

《金牌救援：Stove League》將於12月20日起，中華電信MOD>戲劇>最新上架，同步跟播韓國。請鎖定1月12日起，每周日晚間9點在MOD 353頻道《龍華偶像台》，全台電視首播。

(中時電子報)