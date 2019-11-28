為歡慶新竹動物園重新開幕，新竹市政府推出動物園紀念品沖泡式米粉等多項紀念好禮要免費送給大家。（陳育賢攝）

為歡慶新竹動物園重新開幕，新竹市政府推出動物園紀念品沖泡式米粉等多項紀念好禮要免費送給大家。（陳育賢攝）

為歡慶新竹動物園重新開幕，新竹市政府推出動物園限量森永牛奶糖等好康紀念商品，要免費送給大家。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市立動物園即將在年底重新開幕，市府規畫許多暖身活動，28日起再推出城市動物島主題視覺的周邊限量紀念品，最特別的是與義美及森永製菒異業結盟推出動物園主題包裝的「開園限定」巧克力泡芙與經典牛奶糖，以味覺挑起大家兒時的記憶。

市府行政處長白舒樺表示，新竹市立動物園即將在12月28日盛大開幕，為了邀請大家一起參與屬於這座城市的盛大慶典，市府特別與食品公司義美食品及日商台灣森永製菒合作，推出以Q版河馬、老虎、馬來熊、猴子、紅鶴與浣熊等園內動物為包裝的義美泡芙，以及用復古大象門為外包裝設計的限量森永牛奶糖等好康紀念商品，最重要的是這些產品都只送不賣。

白舒樺說，新竹動物園是許多市民第1次遠足與校外教學的地點，充滿許多兒時回憶，因此挑選大眾童年最經典的遠足點心，泡芙與牛奶糖來與開園慶進行結合，以味覺挑起大家的兒時回憶。

目前已推出的動物園紀念品沖泡式米粉與動物園桌曆，沖泡式米粉採用文青風的牛皮紙包裝，開口用綿線縫製，釘上河馬、老虎與浣熊的主視覺圖案，不只包裝精緻、設計獨樹一格，採用紙袋包裝更節省空間方便攜帶。

桌曆與月曆皆為採用「城市動物島」主視覺與馬卡龍配色，每月選擇1隻園內動物作為該月主角，並且附上該動物的小知識，兼具實用、美學設計與教育意涵。

另還有動物主角悠遊卡，猴子、河馬與浣熊造型立體書籤也將陸續推出，各項限量紀念品只送不賣，會配合各項活動贈送，包括12月中旬登場的「新竹講─城市美學8堂課」市民分享會、稅務局每年推出的憑發票送月曆、以及網路遊戲「搶救動物大作戰」11、12月積分榜前15名皆可獲得。

後續詳細獲得資訊可鎖定臉書「新竹市新鮮事」與追蹤市府[email protected]帳號，12月28日開幕當天，森永製菒會於現場舉辦活動，共同參與新竹市動物園開幕慶，現場活動好康好禮持續大放送。

市長林智堅表示，動物園開幕活動主視覺是以沒有籠子的動物園，讓動物們在這座城市開心生活為理念所設計，用繽紛、柔和與明亮的馬卡龍配色呈現「城市動物島」主題。

因此，相關周邊紀念品皆是沿用此理念，不但提供年輕設計師發揮的舞台，也與優質食品企業異業合作，同時擴大在地傳統米粉業者參與，推出多樣獨特、實用有紀念價值的限量小物，要與市民朋友一同慶祝新竹市立動物園的重生。

(中時 )