新竹市立動物園即將在年底重新開幕，市府規畫許多暖身活動，28日起再推出城市動物島主題視覺的周邊限量紀念品，最特別的是與義美及森永製菒異業結盟推出動物園主題包裝的「開園限定」巧克力泡芙與經典牛奶糖，以味覺挑起大家兒時的記憶。
市府行政處長白舒樺表示，新竹市立動物園即將在12月28日盛大開幕，為了邀請大家一起參與屬於這座城市的盛大慶典，市府特別與食品公司義美食品及日商台灣森永製菒合作，推出以Q版河馬、老虎、馬來熊、猴子、紅鶴與浣熊等園內動物為包裝的義美泡芙，以及用復古大象門為外包裝設計的限量森永牛奶糖等好康紀念商品，最重要的是這些產品都只送不賣。
白舒樺說，新竹動物園是許多市民第1次遠足與校外教學的地點，充滿許多兒時回憶，因此挑選大眾童年最經典的遠足點心，泡芙與牛奶糖來與開園慶進行結合，以味覺挑起大家的兒時回憶。
目前已推出的動物園紀念品沖泡式米粉與動物園桌曆，沖泡式米粉採用文青風的牛皮紙包裝，開口用綿線縫製，釘上河馬、老虎與浣熊的主視覺圖案，不只包裝精緻、設計獨樹一格，採用紙袋包裝更節省空間方便攜帶。
桌曆與月曆皆為採用「城市動物島」主視覺與馬卡龍配色，每月選擇1隻園內動物作為該月主角，並且附上該動物的小知識，兼具實用、美學設計與教育意涵。
另還有動物主角悠遊卡，猴子、河馬與浣熊造型立體書籤也將陸續推出，各項限量紀念品只送不賣，會配合各項活動贈送，包括12月中旬登場的「新竹講─城市美學8堂課」市民分享會、稅務局每年推出的憑發票送月曆、以及網路遊戲「搶救動物大作戰」11、12月積分榜前15名皆可獲得。
後續詳細獲得資訊可鎖定臉書「新竹市新鮮事」與追蹤市府[email protected]帳號，12月28日開幕當天，森永製菒會於現場舉辦活動，共同參與新竹市動物園開幕慶，現場活動好康好禮持續大放送。
市長林智堅表示，動物園開幕活動主視覺是以沒有籠子的動物園，讓動物們在這座城市開心生活為理念所設計，用繽紛、柔和與明亮的馬卡龍配色呈現「城市動物島」主題。
因此，相關周邊紀念品皆是沿用此理念，不但提供年輕設計師發揮的舞台，也與優質食品企業異業合作，同時擴大在地傳統米粉業者參與，推出多樣獨特、實用有紀念價值的限量小物，要與市民朋友一同慶祝新竹市立動物園的重生。
(中時 )
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