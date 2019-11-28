橋頭科學園區聯外道拓寬工程28日動土典禮，但高巿府沒派人，內政部次長花敬群受訪認為，應該是巿府高層在「張」（台語，意即使性子），但在「張」什麼，不知道，但他還是希望趕快動，而且高雄要急一點比較好。

花敬群說，他覺得較可惜的是，在韓巿長請假的過程底下，確實感受到這樣的訊息傳遞，會比較有政治性的考量，這是比較不樂意見到的，畢竟終究這是地方的建設，甚至說，這是地方一個大建設的錢，所以這不是一個好現象。

花敬群表示，相信經過今天之後，都已經講得很清楚，中央跟地方還是很好的夥伴關係。對於高雄巿副巿長葉匡時臉書發文說，不曉得中央在急什麼，等總質詢結束再挑個黃道吉日，花敬群則回應，這是本來就講好的日子。

最重要的是，現在美中貿易戰背後，有龐大的產業用地的需求，與廠商投資的評估，必須要讓對方有充分的信心，所以絕對不能用政治，去延宕地方重大的產業發展。「這不是我們在急什麼，擔心的是高雄市政府為什麼一點都不急？」

這次動土典禮，高巿府沒派人，出席的只有當地岡山、燕巢、橋頭3個區長。行政院政委張景森致詞時則說，地方政府步調要一致，速度加快，不要好整以暇，每天都要翻黃曆，看哪天是黃道吉日，「今天」就是黃道吉日。

(中時 )