大家一起切生日蛋糕慶祝草屯愛心天使站15歲生日。（張晉銘攝）

華山基金會頒發感謝狀給熱心志工。（張晉銘攝）

長輩們體驗熱皂DIY，動手動腦守護健康。（張晉銘攝）

南開科技大學福祉系透過「身體組成分析儀」來為長輩們服務，找出肌少症的潛在族群。（張晉銘攝）

華山基金會草屯愛心天使站28日於元榮堂歡慶15周年，現場邀請多位長者共襄盛舉，除了分享過去的服務內容和歡唱生日快樂歌外，當天也安排茶道、熱皂DIY、製作麻糬和肌少症檢查等多項活動，鼓勵長輩到戶外走走，一起守護他們的健康。

活動開場由明正里土風舞班帶來舞蹈表演，長輩們的臉上充滿笑容，接著華山基金會依序頒發感謝狀予合作單位與熱心志工，感恩他們無私的奉獻，最後大家一起歡唱生日快樂歌和切蛋糕，現場充滿愛與關懷的氛圍。

慶祝會也安排許多周邊活動，像是邀請南開科技大學福祉系來到現場，透過新建置的「身體組成分析儀」來為長輩們服務，除了了解身體的體脂肪和BMI，還能找出肌少症的潛在族群。主任林清壽說，若是發現肌肉量不夠的長輩，會鼓勵他們多運動，以減少跌倒的風險。

另外也安排茶道協會表達敬老喝茶的服務理念，以及熱皂DIY和大姊麻糬等體驗活動，讓長輩們覺得相當有趣。

華山基金會草屯站長賴世佳說，草屯是花山在南投設置的第一個天使站，一路來走來也成為其他各站的學習標竿，15年來共服務草屯地區260餘位三失（失依、失能和失智）長輩，目前也還有74位正在服務，透過實際到宅服務，改善他們的生活現況，這些都多虧有社會各界的協助，才能完成這些使命，感謝大家的一路支持。

(中時 )