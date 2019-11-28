八掌溪後庄堤防下游段水防道路開通，嘉義市長黃敏惠（中）與民眾共走一段路。（廖素慧攝）

八掌溪後庄堤防下游段水防道路完工，市長黃敏惠、水利署第五河川局長張庭華28日共同敲鑼啟用，軍輝橋西側直達永欽一號橋全線貫通，利於嘉義市政府經管市管排水於汛期搶險作業，民眾開車銜接東西向快速道路也很便捷。

第五河川局表示，該局執行八掌溪後庄堤段、富收堤段、吳鳳堤段及忠義堤段環境營造工程，總經費1億3568萬元，後庄堤段下游段是軍輝橋西側水防道路及周邊景觀工程共4620萬元，八掌溪後庄堤段（上游段）及富收堤段環境營造工程經費5688萬元，八掌溪吳鳳堤段及忠義堤段環境營造工程經費3260萬元，都在施工中，預定明年4月完工。

五河局局長張庭華表示，完工的後庄堤段下游段新建520公尺水防道路，周邊環境景觀引進「透水鋪面」及「水撲滿」的概念，雨水流進透水鋪面的孔隙，由土壤吸收，再流入水撲滿，水資源回收再澆灌綠色植栽。

嘉義市長黃敏惠表示，5年前已規畫八掌溪下游後庄堤防段工程，卻受限於都市計畫的規定，後來採取個案變更，如今終於完工，堤防道路串連軍輝橋到永欽一號橋的交通，人行步道及周邊河岸設施提供休閒空間，海綿城市概念的水環境設計兼顧防災及景觀，是契合民眾生活需求的多功能建設。

五河局祕書孔祥嘉說，後庄下游段水防道路通車後，銜接永欽一號橋十分便捷，可預見會有很多開車族使用，建請市府設置交通號誌及標線，以利維護安全。

(中時 )