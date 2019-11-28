據新加坡聯合早報新聞網28日報導，因不滿政府政策威脅務農的生計，近千名怒不可遏的法國農民，駕駛拖拉機湧進巴黎堵路，抗議總統馬克洪的農業政策。

聯合早報引據《星島日報》報導說，這場抗爭由兩大農民工會發起，多達千輛的拖拉機從北部與南部駛入巴黎市中心堵塞公路，按喇叭的響聲此起彼落，他們更揮舞著工會的旗幟。其中一輛拖拉機掛上寫有「馬克洪，回答我們！拯救農民」的橫額。

位於巴黎市中心時尚精品店林立的香榭麗舍大道，農民在此傾倒乾草，並占據通往協和廣場的街道，防暴警察呼籲農民立即解散。

農民工會要求會晤馬克洪，以表達他們對於政策的不滿。農民們表示，像是禁用除草劑「草甘膦」等政策，會傷害農業且危及他們的生計。

有抗議的農民說，他在五年之內收入減少了40％。這樣下去，還能堅持多久，明天還能以農業為生嗎？他要求總統給出一個具體的承諾。

法國農民以拖拉機堵塞巴黎公路，抗議政府政策威脅務農的生計。（路透）

另外，農民抱怨社會上針對農業的抨擊，令農業經常成為環境問題的代罪羔羊。農民也不滿歐盟與加拿大及南美洲「南方共同市場」達成的貿易協議。他們說，在協議下，廉價的低標準農產品將湧入歐盟市場。

馬克洪政府的食品新法規給農民更公平的利潤分享，卻未能解決他們對收入平平的不滿。

法國農業部長迪迪埃·紀堯姆（Didier Guillaume）為政府的施政辯護，他指時間會證明這項法規將大有助益。

工會代表與農業部長會談後，獲答應下月3日與總理菲利普會面。工會其後暫停抗議行動。

(中時 )