在世界愛滋日前夕，嘉義縣衛生局28日舉辦「用愛開箱，守護全嘉」世界愛滋日活動。（呂妍庭攝）

嘉義縣目前有458名愛滋感染個案，定期服藥比例達91％，鑑於感染者重視隱私，且比一般人更需要用藥衛教，嘉義縣衛生局積極尋求民間藥局協助，希望透過友善藥局提供的友善服務，讓愛滋感染者放心、方便拿藥，但多數藥局礙於進貨成本等考量，目前全縣僅4家藥局是指定藥局，長期協助愛滋患者的諸羅部屋．LGBT生活館主任林垠瀚盼有更多友善藥局加入，大家一起協助愛滋感染者。

衛生局疾病管制科長李昭瑢說，以往愛滋感染者只能到大醫院領藥，近幾年縣市政府開始與特定藥局合作開設友善藥局，但過程不見得順利，原因就出在愛滋藥物價格很高，平均1個月的用藥費用達1到3萬元，考量要預支高額成本，藥局通常配合意願不高，所以在接洽媒合過程中，備貨成本經常成為阻力。

李昭瑢說，幸好目前合作的4家藥物都很配合，其中六腳鄉的友善藥局長期配合的愛滋患者超過14個人，換算藥局自行要先支應10多萬元起跳的備貨成本，雖然負擔有點沈重，但藥師仍非常支持政府的政策，還說因顧及隱私，友善藥局服務的對象，除在地感染者，也會有其他縣市的感染者跑來領藥。

林垠瀚說，以往感染者到大醫院拿藥，除要花時間等待，藥師也無法解說衛教，但到友善藥局，藥師都會詳細說明，尤其愛滋感染者在使用一般成藥時得特別謹慎，這時有熟悉的藥師專業分析，對感染者而言相對友善，也安全。

特別是多數感染者多半不會在自己居住的鄉鎮或區域領藥，因為怕被人家認出來，寧可跑遠一點的醫院領藥，林垠瀚認為，如果友善藥局可以增加，也代表這個社會對愛滋感染者愈來愈友善。

在世界愛滋日前夕，衛生局28日舉辦「用愛開箱，守護全嘉」世界愛滋日活動，縣長翁章梁與疾管署南區管制中心主任李翠鳳、紅絲帶基金會秘書長林頂、嘉義縣藥師公會理事長蕭博勝攜手排出U=U，呼應「測不到病毒=不具傳染力」主題。

(中時 )