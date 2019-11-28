衛福部今（28）日說，9月時推出「住宿式服務機構使用者補助方案」，只要入住住宿式長照機構的失能者即可申請每年最多6萬元補助，先前粗估有5.1萬人有申請資格。

衛福部指出，今年度的補助申請時間是10月15日至11月15日，經統計僅有約2萬人申請，等於不到一半「有資格的民眾」申請，衛福部將於年底前依據申請順序處理、採一次性發給。

衛福部特別提醒，即日起可申請「明年度補助」，若是在今年年底以前申請的人，預計可望在農曆年前後撥款，整體作業時間約需一、兩個月，提醒民眾注意自身權益、及早申請。

另外，立法院7月三讀通過「所得稅法」修正，只要「符合聘僱外看資格者」、「符合長照失能等級 2～8 級並使用長照給付支付服務」或是「入住指定住宿式服務機構全年達 90 日」的民眾，即可享有每人每年12萬元「長照特別扣除額」。

衛福部也提醒，符合資格的民眾明年報稅時，記得檢附申請外籍看護的勞動部許可函、或使用長照服務的收據即可抵稅，粗估有29萬人受惠。

(工商 )