韓媒：北韓試射至少一枚不明飛行物 16:502019/11/28 中時 蔡致仁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 韓聯社引述南韓軍方聯合參謀本部報導，北韓周四（28日）發射至少一枚不明飛行物，暫未知是甚麼類型，亦未知是從何處、向何方發射。圖為北韓試射武器。（美聯社資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓聯社引述南韓軍方聯合參謀本部報導，北韓周四（28日）發射至少一枚不明飛行物，暫未知是甚麼類型，亦未知是從何處、向何方發射。 根據東網報導，南韓軍方聯合參謀本部正分析該不明飛行物的具體參數。據悉，這是北韓本年內第13次試射武器，也是事隔28天再次試射。 對上一次試射是在10月31日，北韓試射了兩枚超大型火箭炮。分析認為，受國際制裁的北韓多次試射短程武器，是在向美國施壓，迫使其在今年年底的限期前，以經濟及政治上的讓步換取北韓棄核。 (中時 ) #南韓 #北韓 #試射 也許您會感興趣 推薦閱讀 寄生上流 嘲諷地獄南韓 04:102019/11/24 政治要聞 南韓指說法不符事實 日本反駁：事前經雙方磋商 12:502019/11/25 國際 金正恩視導部隊命令射擊海岸砲 南韓表達遺憾 16:402019/11/25 國際 比日本慘！南韓這幾點被評地獄朝鮮 15:492019/11/25 日常 南韓坡州工兵訓練場爆炸 1死1傷 16:392019/11/25 國際 不爽餐廳被列入指南 南韓廚師怒告米其林「侮辱」 18:512019/11/25 國際 韓-東協峰會落幕 文在寅籲力抗保護主義 17:562019/11/26 國際 搶救無效！這個國家生育率再創全球新低 17:342019/11/27 國際 香港選前 華時︰陸試射東風41飛彈 00:022019/11/28 軍事 美國防部證實 陸再試射東風-41 04:092019/11/28 焦點新聞 國際熱門新聞 啥？全臉蒙黑自稱「光明正大」 理大餘黨要警先撤 - 時事 殘忍開鍘愛子！傳英女王要退休 查爾斯將攝政 - 國際 王立強是化名？參與共諜案查證專家親自闢謠 - 國際 松下決定將半導體事業賣給台灣新唐科技 - 國際 川普簽香港法案 被視為美中貿易談判快底定 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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