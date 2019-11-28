韓聯社引述南韓軍方聯合參謀本部報導，北韓周四（28日）發射至少一枚不明飛行物，暫未知是甚麼類型，亦未知是從何處、向何方發射。

根據東網報導，南韓軍方聯合參謀本部正分析該不明飛行物的具體參數。據悉，這是北韓本年內第13次試射武器，也是事隔28天再次試射。

對上一次試射是在10月31日，北韓試射了兩枚超大型火箭炮。分析認為，受國際制裁的北韓多次試射短程武器，是在向美國施壓，迫使其在今年年底的限期前，以經濟及政治上的讓步換取北韓棄核。

(中時 )