香港理工大學被港警圍堵已進入第12天，在校方通知警方處理下，警方安全小組及刑事偵緝人員會聯同校方代表近百人28日入理大校園處理危險品及攻擊性武器，並在場蒐證。不過27日深夜，一名蒙面的黑衣示威人士自行向媒體表示，校內剩不到20人，但他們對警方極度不信任，要求警方離開，聲稱「因為我們光明正大，沒有做錯任何事」。

警方安全小組及刑事偵緝人員會聯同校方代表近百人28日入理大校園處理危險品及攻擊性武器，並在場蒐證，但一名蒙面示威人士要警方撤離，聲稱「因為我們光明正大，沒有做錯任何事」。

據港媒《明報》報導，理大27日兩度發表聲明要求政府立即解封校園，相關部門盡快處理校園內所有危險品，包括汽油彈和攻擊性武器等，行動時要以和平和人道方式，保障所有人的人身安全。

由警方人員聯同消防員等人組成的安全小組早上進入理大校園，警務處助理處長周一鳴表示，安全小組並非進行搜捕，如果看到留守者，小組的談判小隊、社會福利署代表和臨床心理學家會勸說對方並以醫療為優先，暫時不會安排鎮暴警察陪同。

不過在接獲警方將進入理大的前一晚，一名化名為阿邦的示威者向媒體表示，他估計校園內仍有20多位留守者，「他們警方高度不信任」，除了要求警方離退之外，並要求不作任何登記與拘捕的前提下，讓他們離開校園，強調「因為我們光明正大，沒有做錯任何事…如果警方進入校園，我們將進一步抗議」。

理大約於兩週前遭「反送中」示威者和學生占據並堵塞附近馬路、破壞東鐵線紅磡總站和海底隧道，令交通癱瘓。警方約於一週前驅散校外的示威者，其後包圍校園，但防暴警察沒有進入校園。幾天前，校內1000餘名示威者和學生在各勸告下陸續自行走出校園自首。

(中時電子報)