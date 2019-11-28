劇團成員與鄧公國小全校師生開心合影。（新北市教育局提供／吳亮賢新北傳真）

為拓展學子國際視野，新北市教育局近日邀請阿根廷英語教育劇團ArtSpot來台演出，分別在淡水鄧公國小、新店北新國小、新莊新泰國小帶來三場次戲劇展演及教學工作坊，以小劇場形式演出知名天文學家伽利略的精采故事，專業的聲光、佈景與技術，令小朋友們歡笑聲、驚呼聲連連，提升學生英語學習興趣。

ArtSpot阿根廷英語教育劇團成立於1997年，提倡透過經典英語戲劇演出，結合藝術涵養，使英語學習更多元化，至今已巡迴世界各地近100個城市演出，累積近400場次，好評不斷。

日前教育局特別邀請ArtSpot劇團來台，分別在26、28及29日三天，於鄧公國小、北新國小、新泰國小帶來三場次戲劇展演，將伽利略在冒險旅程中遇到的種種難題，以生動有趣的英文話劇演出，精彩的表演也令學生開心直呼，「第一次看這種表演，很新奇、很好看！」

教育局指出，參與活動的英語教師於展演活動前，都先進行英語戲劇內容的引導，結束後則回到學校進行教學回饋，藉由觀賞戲劇演出及與劇團團員的互動，讓英語結合各個領域進行統整式的雙語教學，透過肢體語言及聲音表情等戲劇元素，令學生有更深層的感受，使雙語學習更多元化。

鄧公國小教師蔡佩蓁表示，表演很不錯，有專業的舞台、燈光、配樂和演員，內容對孩子來說也相當有啟發性，與下午的表演工作坊，一氣呵成，讓老師學習到戲劇融入教學的活動，原先跟孩子講到百老匯或音樂劇，都離孩子的生活經驗太遠，但類似ArtSpot這種短篇演出，就是很好的經驗連結。

教育局長張明文表示，繼104年度首次與劇團合作，辦理戲劇融入英語教學工作坊，今年為第三次與劇團合作，同時也結合教師的教學工作坊，協助教師設計豐富的語言學習課程，提升學生英語學習興趣。

此外，為建置多元雙語學習環境，新北市逐年增聘外籍師資，目前全市共有90位外師，為全國之冠，另自107學年度起也推動「國民小學雙語實驗課程實施計畫」，目前已有31所公立國小參與，亦為全國最多。

(中時 )