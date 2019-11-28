針對未來是否有機會舉辦「蔡習會」，總統蔡英文今日表示，為了維持兩岸和平穩定，她都願意去嘗試任何的可能性，但是不會以國家主權及國家安全為代價。
蔡英文昨日接受民視周玉蔻專訪，再次談及「蔡習會」等兩岸議題。周玉蔻詢問，第二任的任期，兩岸政策是否會有所突破？
蔡英文回答：「我的態度都是一致的，不挑釁、不冒進，歡迎中國在沒有政治前提之下，和台灣進行各式各樣溝通。」
周玉蔻追問，總統在第二任都會尋求外交、兩岸等突破。蔡英文認為，台灣基本利益維持與守住最重要，每位總統都有他自己legacy的問題，但對她來講最重要是台灣利益。
蔡英文重申：「不挑釁、不冒進、堅守基本立場、沒有政治前提的情況下，與中國展開交流互動。」
至於是否希望在兩岸關係創下領導人會面的歷史紀錄？蔡英文回答：「聽起來蠻誘惑的，但總統的責任是守住國家基本利益。」
蔡英文今日赴高雄出席壽山國家自然公園管理處揭牌典禮，被問到「蔡習會」時再次表示，為了維持兩岸和平穩定，她都願意去嘗試任何的可能性，但是不會以國家主權及國家安全為代價。如果對於兩岸維持和平穩定有益處，她相信任何的領導人都會考慮，只是兩岸進行領導人的見面，不能對主權或是國家安全的問題打折扣。
(工商 )
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