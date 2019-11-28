前總統馬英九28日下午南下高雄，替國民黨左楠區立委候選人黃昭順拉抬聲勢，一下車就受到果貿社區熱情支持者歡迎。（袁庭堯攝）

98歲榮民伯伯特地帶著抗戰勳章，來替馬英九及國民黨加油。（袁庭堯攝）

馬英九與黃昭順步行視察左營台鐵地下化現貌。（袁庭堯攝）

馬英九在蓮池潭畔聽取觀光局簡報，一聽到水上運動眼睛為之一亮，也丟出許多建議。（袁庭堯攝）

為體驗蓮池潭周邊風光，馬英九與黃昭順特地搭上人力三輪車。（袁庭堯攝）

前總統馬英九28日下午南下高雄，陪國民黨左楠區立委候選人黃昭順視察左營蓮池潭週邊觀光建設。被媒體問及對國民黨副總統參選人張善政日前酸行政院長蘇貞昌住院一說，馬英九替張善政緩頰，表示張的意思應該是指院長工作很辛苦，有機會休息一下也很好。

對於選擇與蔡英文同日南下高雄輔選造勢，是否有相互較勁、拚人氣的意味，馬英九笑答，「難道她下來會先跟我說嗎？」撇清有互別苗頭之意。

馬英九表示，年輕時在海軍服役，當時的蓮池潭只是個小地方，如今看到完善的規畫，相當讚許，也希望蓮池潭善用「水」的優勢，打造觀光亮點。馬英九還說，一直以來很希望在國內推廣鐵人三項，一看到水池場域就想打主意，表示蓮池潭周邊相當適合舉辦時下流行的鐵人三項競賽。

觀光局簡報時強調，高市府長期經營蓮池潭低碳旅遊，推廣宗教及古蹟觀光、生態旅遊等活動。此外也極力推廣纜繩滑水、水上彈跳、國際龍舟競賽、帆船、獨木舟、立式划槳等水域運動，未來還會建置水域訓練中心。

其中，馬英九對於國際龍舟競賽最感興趣，他強調「以在野人士的身份提出建議」，提出結合傳統文化與現代運動風潮結合的「龍舟馬拉松」概念給觀光局參考。馬英九表示，過去在台北市長任內一直希望推動四、五公里以上的長距離龍舟比賽，國外已盛行類似賽事已久。觀光局回應，可以納入未來的評估與規畫。

(中時 )