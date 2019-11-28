消息人士透露，美國飛機製造商波音公司（Boeing）1架新型777X客機9月進行壓力測試時機身破裂。這則未被報導過的重大挫敗，可能耽擱這款長程客機翱翔全球天空的時程。

法新社報導，波音之前已因737MAX客機出問題深陷危機，現在因為777X的骨架也爆出意外弱點，使得波音推出新系列長程客機的計畫面臨更多困境。

法新社先前已報導，波音9月將777X的機身進行壓力測試時，1道客艙門爆開。數名堅持匿名的消息人士如今指出，當時支撐艙門的機體結構也在測試中破裂。

壓力測試是刻意讓飛機在超越正常的極端情況下運作，以確保飛機結構的材料夠強。

其中1名消息人士說：「艙門周圍的1個結構也在測試時爆開，代表機身結構不及格。」他還指出，其中1個機翼同樣在測試時毀損。

另名知情人士也解釋：「飛機的後機身出現機艙失壓，支撐艙門的結構爆裂。不只是艙門（出問題），情況非常嚴重。」

1名美國監管當局消息人士表示，當時派員監督壓力測試的美國聯邦航空總署（FAA）已對777X機身破裂的情況展開調查，以確認原因。（譯者：楊昭彥/核稿：張正芊）1081128

(中央社)