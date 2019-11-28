跨年行程想好了嗎？立榮航空2020年起將原飛航台北－澎湖航線的酷企鵝渡假機，元旦起將飛往花蓮及台東，與每位旅客共享花東渡假趣，搭乘12月31日澎湖晚班機或1月1日花蓮、台東首班機的旅客，都可以獲贈限量好禮。

立榮航空表示，為了讓旅客及粉絲與酷企鵝同遊花東，精心規劃一系列的好康活動，只要搭乘酷企鵝渡假機2019年12月31日台北－澎湖航線晚班機，或是2020年1月1日台北－花蓮、台北－台東首班機的旅客，即可獲贈立榮航空「酷企鵝限量禮物組」。

立榮航空與觀光局東部海岸風景區管理處合作推出「三仙台元旦迎曙光」活動，今年要與旅客一起迎接全台第一道曙光之外，現場還有溫馨的「曙光音樂會」、「部落耆老祈福」以及「給寄居蟹一個家」等公益活動，至立榮航空攤位捐贈發票或於立榮臉書打卡，可獲得限量的神秘跨年禮物。

立榮航空每周往返台北－花蓮共28班，往返台北－台東航線共44班，針對「2020三仙台元旦迎曙光」活動，分別推出2天1夜的優惠方案，團體部分由長汎假期包裝，優惠價每人4999元起，產品內容包括台北－台東或台北－花蓮機票、「五星娜路彎大酒店」住宿，還可品嚐道地特色美食及體驗部落文化之旅。

自由行則推出機加酒專案，內容包含機票和住宿，每人2988元起，相關資訊請至立榮假期網站，或洽長汎假期、可樂旅遊、易飛旅遊、易遊網、雄獅旅遊、燦星旅遊等旅行社。

(中時 )