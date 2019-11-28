在美國總統川普即將赴紐約參加北約70週年峰會之際，美國國防官員與北約官員透露，川普政府已決定採取大幅度削減北約預算的行動。目前，最新的北約組織預算成本分攤方案已出爐，預計美國政府分攤的比例將從22%降至16%，大致與德國持平。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國國防官員透露，美國提出將北約預算降至16%，此前美國一直向北約提供22%的直接預算。報導稱，美國削減費用之後的差額將由成員國承擔。北約官員證實，已於本週達成協議，並稱「所有成員國已商定好新的費用分攤方案。」

川普上任後，曾多次表達對美國在北約承擔過多軍費的不滿,更揚言要退出北約，尤其對德國未達到2%的國防開支目標不滿。此前美國政府不斷尋求將北約預算減少至16%，大致與德國保持一致，目前德國的貢獻約為14.8%。而此次美國政府削減預算的舉動，外界揣測具有深層意義。

據悉，北約組織各成員國曾承諾將於2024年上調國防開支至2%。而實際上，近年來北約的開支已經有所增加，據北約估算，2019年的國防總開支將超過1兆美元。

(中時 )