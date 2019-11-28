疾管署今天公佈大陸內蒙古新增1例腺鼠疫確診個案，為烏蘭察布市四子王旗牧民，發病前曾在鼠疫疫源區活動，目前病情平穩於當地醫院隔離治療，內蒙古衛生當局已針對4名密切接觸者採取隔離與健康監測，並對個案住所及周邊環境進行清消等措施。疾管署再次提醒，民眾如計劃前往中國大陸鼠疫流行地區時，應安排乾淨衛生的住宿場所，旅遊期間避免接觸鼠類或其他野生動物，勿生食肉類或接觸動物死屍，以降低感染風險。

疾管署官員表示，中國大陸今年迄今累計5例鼠疫病例，首例為9月發生於甘肅酒泉市的敗血性鼠疫死亡案例，近期自11月12日起陸續確診4例病例，均來自內蒙古，包括錫林郭勒盟3例和烏蘭察布市1例。其中2例肺鼠疫病例已轉至北京醫院接受治療，當地衛生單位11月21日表示該2例病情危重。

疾管署官員指出，中國大陸鼠疫自然疫源區包括西部旱獺疫源地、西南家鼠疫源地、華北沙鼠疫源地及喜馬拉雅旱獺鼠疫疫源地，過去雲南、貴州、廣西、西藏、青海、甘肅、內蒙古等地區均曾出現過感染個案。

因應中國大陸發生鼠疫疫情，疾管署將持續強化相關防治作為，包括落實邊境檢疫，要求港埠經營管理單位進行港區環境的整理整頓，入境船舶、航空器等運輸工具管理者落實防鼠措施，並於國際港埠持續執行入境發燒旅客篩檢及健康評估等。此外，亦已於11月22日發布致醫界通函提醒醫師診治病人時加強詢問旅遊史及動物接觸史，如遇有疑似個案應儘速依法通報，並落實感染管制與個人防護措施。民眾返國入境時如有發燒、寒顫、頭痛、虛脫等疑似症狀，應通知機場檢疫人員並儘速就醫，就醫時請告知旅遊史與動物接觸史，以利及早診斷治療。

(中時 )