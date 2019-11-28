前旅日投手「大郭」郭源治對於旅美投手陳偉殷遭到馬林魚隊釋出後，想要繼續留在美職爭取重回大聯盟舞台，郭源治認為陳偉殷要發揮出當年對戰日職巨人軍必勝的精神，必定有好的結果。

大郭是前日職中日龍的球星，而陳偉殷也曾效力中日龍隊，屬於中日隊後進，大郭說，以前他與陳偉殷因中日隊會在一起，有時也會在他的餐廳見面，當時會有一些球技上的互動。

「陳偉殷有個很好的優勢是手肘的運用得很好。」大郭說：「所以我告訴他可以用下半身的調整，配合手肘運用，雖然他有練可是剛好遇到瓶頸，有練沒有用，可能大環境的因素。」

現在碰到球團釋出，大郭指出，陳偉殷主要是保有他的那顆「心」，他沒有放棄、他認為可以再去挑戰大聯盟，表示自己還很年輕，手還可以投，不要輕易屈服，身為投手還可以投就去挑戰，更何況他代表台灣球界，要把打球精神發揮出來。

大郭表示，現在陳偉殷不會在乎錢，挑戰的「心」最重要，就像我40歲來台灣，丟了3年到現在還很懷念當年，有點氣自己為何不早一點回台投球，這是自己人生棒的價值，我很贊成陳偉殷再投下去。

陳偉殷在日本環境發揮潛在技術，尤其是對戰日職巨人隊想贏的那顆「心」，當時大郭告訴陳偉殷什麼隊都可以輸、就是一定要贏巨人隊，所以他對巨人隊投得很好，就是那個不認輸的「心」，希望現在陳偉殷也可以把那顆「心」延續下去。

(中時電子報)