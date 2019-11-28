味全龍隊擴編選秀結果28日公布，最終選擇Lamigo桃猿捕手江忠垣、中信兄弟野手曾陶鎔、富邦悍將左投羅華韋、統一7-ELEVEn獅右投廖文揚等4人，依據規定4人要在今年年底前加盟，不得拒絕，否則將面臨強制引退。

依聯盟規章，新球團前2年各舉行一次擴編選秀，第一年可在各球團30人保護名單，以及近2年新秀外各選1人，今年味全龍選了江忠垣、曾陶鎔、羅華韋、廖文揚，共2投1捕1野，必須支付原球團的選手權利金每人300萬。

而被選到的選手，年新不得少於前年，並自動給予一軍一年年資，以保障球員權利。不過該選手不得拒絕加盟，否則必須強迫引退，且新球團不得再補選其他選手，龍隊也就不用支付300萬。

其實今年味全龍能選擇的球員並不多，保護名單外的球員僅剩10餘人可挑，在不得不選的情況下，龍隊共付1200萬。且明年必須再進行一次擴編選秀，不過明年保護名單人數降至18人，可以選擇的好手更多，但轉隊費每人暴增至750萬元，

(中時電子報)