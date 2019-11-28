鹽水三號橋於興建已超過30年，已有鋼筋裸露。（劉秀芬攝）

台南市議員林宜瑾（右一）與立委郭國文特別助理葉孟嘉（右二）與相關單位會勘新市防汛道路橋梁。（劉秀芬攝）

台南新市區鹽水溪堤防道路封路施工後，市區往返南科的車流，都轉往橫跨大洲排水的鹽水三號橋，但因橋梁老舊、橋面不大，且護欄也不高，除會車險象環生外，更曾發生機車事故，騎士摔落橋下，地方怨聲載道。相關單位28日前往會勘，敲定12月底前完成橋梁的安全檢測，再決定如何進行改善。

為提升南科周邊交通路網並確保防汛道路通行安全，台南市議員林宜瑾與立法委員郭國文服務團隊邀中央第六河川局、市府相關單位，至新市防汛道路橋梁及農路會勘。

新市區大洲里長黃雅倫表示，以往市區往南科民眾都利用鹽水溪旁的堤岸道路到南科，但這半年來因配合拓寬工程，南科堤岸道路封閉，民眾改從史博館旁接大洲排水的堤岸道路，經鹽水三號橋轉入大洲，再轉往樹谷園區到南科，每日多達上萬人通過鹽水三號橋，上下班就塞。

由於鹽水三號橋於興建已超過30年，已有鋼筋裸露，且橋旁的護欄低矮，加上沒有路燈，曾有機車騎士自撞後，人摔到橋下，安全問題堪慮，地方人士向台南市議員林宜瑾陳情，希望能協助改善此問題。

經現場討論後，決定由工務局在12月底前完成橋梁安全檢測，再決定採維護或者改建的方式來解決橋梁的安全問題；至於相關安全設施，包括引道的路面、路燈的設置等等，也設法改善，只要市府提報計畫，第六河川局會提供相關經費的協助，希望一舉改善橋梁安全與道路交通安全的問題。

(中時 )