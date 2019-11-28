據中新社28日報導，在「北大西洋公約組織」（NATO）倫敦峰會即將召開之際，北約27日正式授予美國波音公司10億美元合同，著手升級在北約服役多年的波音E-3A空中預警機。

北約當日在布魯塞爾麥爾斯布魯克（Melsbroek）空軍基地舉行授予合同儀式，北約秘書長史托騰柏格和波音國際總裁邁克爾·阿瑟雙雙出席。波音E-3A空中預警機兼具指揮、控制、通信、偵察等功能，既可搜索監視海陸空目標又可指揮引導己方飛機作戰，常被稱為「空中指揮所」。北約現有14架E-3A空中預警機，均駐扎在德國蓋倫基興空軍基地。

由於上世紀80年代就開始在北約服役，E-3A空中預警機已經歷多次升級。據媒體報道，本輪波音公司將按合同要求，重點對飛機機載計算機的處理器、服務器等設備進行升級，從而提高飛機數據傳輸能力，適應現代作戰要求。

史托騰柏格在致辭中將E-3A空中預警機稱為「北約空中之眼」。他介紹，本輪飛機升級共有「來自大西洋兩岸」的16個北約成員國出資支持，波音公司也會將其中一些工作轉包給法國空客公司等歐洲供應商，希望通過跨大西洋合作，完善E-3A空中預警機的通信、聯網等功能。

史托騰柏格又指，到2035年，波音E-3A空中預警機將從北約退役，為此北約已在考慮空中預警機的「更新換代」問題，今後將與業界緊密合作，並會把人工智能、自治系統、大數據等前沿技術納入考量範圍。

北約定於12月3日至4日在倫敦召開峰會，期間將慶祝北約成立70周年。有鑒於此，近期北約「動作」頻頻，除著手升級空中預警機，北約從美國軍火巨頭諾格公司訂購的首架「全球鷹」無人機於11月21日進駐意大利西格里拉空軍基地，標誌著北約致力實施的「聯合地面監視系統」（AGS）邁出重要一步。

(中時 )