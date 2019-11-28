廖峻拍TVBS《女力報到》拍不到半年傳出中風，近日身體復原良好，已回歸劇組拍攝多時，廖峻說：「身體不能逞強，也謝謝劇組的體諒與照顧。」廖峻的狀況令人欣慰，《女力》昨收視25-39收視也創下歷史新高3.12，成為八點時段全國收視之冠。《女力報到》昨收視高點落在梁舒涵身上，4歲以上收視高達1.79，同時間收看總人口數衝破60萬人次，劇情繼梁舒涵與曾子余CP婚紗照後，兩人正式拜別父母舉行原住民婚禮，廖峻真情流露淚崩說：「感覺又嫁掉第2個女兒。」

廖峻從《女兵日記》至《女力報到》已演出1年多，在演出不到半年身體就傳出顏面神經肢體中風，但他從未放棄過演戲，反而更積極的做復健，他說：「雖然肢體方面沒有以前好，但很感謝工作人員的體恤及每天溫馨接送，只要可以演戲我會盡最大的努力。」利用拍戲之餘，廖峻每天會在山上家附近來回走400多公尺，漸漸增強自己的體力，「目前拍戲相對比以前較容易累，但是身體感覺已經一天比一天更好，希望身體趕快恢復，讓在鏡頭前的我每個角度都可以呈現最好的畫面。」

廖峻說這1年多來回憶特別多，《女兵日記女力報到》從軍中演到出社會路程很長，早已把梁舒涵已經當作自己的親生女兒看待，和她相處特別的有父女情感。得知梁舒涵拿下金鐘獎新人獎及亞洲大獎提名，廖峻大讚：「她出道沒有很久就能夠得到這樣的肯定很不容易，一個人如果得獎最怕的就是大頭症，但在她身上我完全看不到，和她每一次對戲都非常的認真不馬虎，我很欣賞她。」

《女力報到》戲中情侶都已成雙成對，這次輪到梁舒涵與曾子余為戲結婚，但婚禮卻是走原住民泰雅族婚禮儀式，梁舒涵笑說：「我和曾子余是走CP值路線的，因為原住民婚禮我才發現原來我老公滿帥的，因為他紋面的比較Man，卸掉就變公主。」曾子余回說：「對阿！我們婚禮很特別，哪有人像我結婚親新娘時是在掃QR CODE的。」

(中時 )