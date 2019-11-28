張麗善（左）委請律師提告蘇治芬妨害名譽。（張朝欣攝）

雲林縣長張麗善針對近日的花生價格爭議，導致她遭蘇治芬陣營抹黑名譽受損，28日前往四湖鄉海清宮包公祖廟，下跪請包公作主為她伸冤主持公道正義；蘇陣營則回應張的提告「不過是遮掩自己的心虛罷了」。

雲林花生產地價格下跌，張麗善在縣議會接受質詢時，出示109年花生決標紀錄表，指出明年1月要進口，受到預期心態影響，盤商不願進場收購，才會造成花生價格下跌。立委蘇治芬團隊因此以宣傳車、大型看板指控是張的不實發言，才會造成價格下跌。

張麗善對於蘇治芬團隊的惡意抹黑忍無可忍，28日在律師陳智全等人陪同下，前往海清宮包公祖廟參拜，表示包公在上，她一向對農民盡心盡力，不容政治操作、抹黑扭曲事實，希望藉由包公的神威讓真相明白。

張麗善強調，她只是反映事實，為何11月12日花生價格開始不穩定，所以在縣議會質詢時出示109年花生決標紀錄表，結果對方斷章取義，擴大渲染轉移焦點，甚至透過宣傳車四處抹黑。

律師陳智全指出，蘇治芬妨害張麗善個人名譽部分，將提出刑事告訴，主要是因為蘇利用宣傳車與大型看板，上面直接載明張製造謠言導致花生降價坑殺農民，因此針對妨害個人名譽提出告訴。

蘇治芬競選總部則反駁，他們質疑的重點不在張麗善的發言有沒有導致花生價格下跌，自始至終，他們強調的是盤商用進口配額的藉口壓低花生價格後，張麗善在議會的不實發言，使得原已下跌的花生價格雪上加霜，張的提告不過是遮掩自己的心虛罷了。

(中時 )