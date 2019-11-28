英國《太陽報》（The Sun）獨家報導，英國女王伊莉莎白二世可能在18個月後、滿95歲高齡之際退休，屆時長子查爾斯王子將擔任攝政王（Prince Regent），而日前安德魯王子上節目大談和美國億萬富豪艾普斯坦關係引發的公關危機，為查爾斯王子進一步鞏固權力提供契機。

英國《太陽報》報導，英國女王伊莉莎白二世可能在18個月後、滿95歲高齡之際退休，屆時長子查爾斯王子將擔任攝政王。

《太陽報》指出，現年93歲的伊莉莎白二世（QueenElizabethII）再過18個月就要屆滿95歲，當初女王夫婿菲利普親王（Prince Philip）也是約在這個年紀卸下王室公務、正式退休，因此開始有消息傳出，女王到時也會「退休」。

消息人士透露，「改朝換代」、「攝政」等字眼在英國王室內部是禁忌，但是大家心知肚明的是，女王不可能永遠工作下去。事實上，女王近年來的公務量已經明顯減少，並且逐漸移交給查爾斯王子（Prince Charles），2016年她完成了332件公務活動，2018年降至283件，同年查爾斯王子公務量上升至507件，文章形容，除了頭銜還不是之外，查爾斯已上任為國王。

一名王室消息人士說，「讓查爾斯準備成為國王的工作已經持續了好一段時間，改朝換代很明顯已經在進行了。」

英國女王次子安德魯王子日前接受BBC專訪，否認認識美國億萬富豪培育的未成年性奴朱弗里，引發一場公關災難。（圖／TPG、達志影像）

值得注意的是，安德魯王子日前接受英國廣播公司（BBC）專訪，談論自己和已故、涉嫌性販運未成年少女的美國億萬富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的關係，反而讓查爾斯王子藉機證明自己有能力掌管王室。安德魯王子被指控和艾普斯坦培育的未成年性奴朱弗里（Virginia Roberts Giuffre）發生關係，他16日接受BBC專訪時否認認識朱弗里，引發公關危機。

消息人士透露，當英美各大媒體都在頭版頭大篇幅譏諷這場專訪為「車禍式專訪」時，白金漢宮還在猶豫如何進行下一步，女王備受壓力，身邊也沒有菲利普親王幫忙分擔，但是查爾斯王子馬上行動了，當時他和妻子卡蜜拉正在紐西蘭進行訪問，他白天對著鏡頭微笑、致意，晚上則和女王通宵熱線，兩人最終一致決定：安德魯王子必須卸下公務。查爾斯王子的私人秘書奧德頓（Clive Alderton）甚至動身飛回英國，和女王、威廉王子的私人秘書商討如何確保安德魯王子離開。

消息人士說，「查爾斯王子意識到了機會，而且果斷行動，就像一個國王一樣，就是這個時刻，查爾斯升任為攝政王，英國的影子國王。」

《太陽報》描述，「就算查爾斯王子不是最終對安德魯王子扣下板機 的人，但他絕對為這把槍裝滿了子彈。」而安德魯王子被「殘忍」拔除王室職位，兄長查爾斯王子在當中扮演的角色也成為王權交接的最新跡象。

攝政王指的是在國王或女王尚未退位前，實際代掌職責的人。

(中時電子報)