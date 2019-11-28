蔡英文台中市競選總部28日舉行「台中市小英姊妹會幹部培訓營」，加強組織戰。（盧金足攝）

民進黨主席卓榮泰28日在台中輔選時表示，如果2020選對了，台灣民主千秋萬世，如果選錯了「92共識、一國兩制」。（盧金足攝）

民進黨主席卓榮泰28日出席蔡英文台中市競選總部「台中市小英姊妹會幹部培訓營」時指出，國民黨參選人「總統都在講器官，副總統都在詛咒別人」，那有副總統詛咒別人去住院，在台灣是犯大忌，台灣人純樸善良，怎會去犯大忌，證明國民黨慌了、亂了、急了，「國民黨越慌越亂越急，我們就越穩定沈著」，如果2020選對了，台灣民主千秋萬世，如果選錯了「92共識、一國兩制」。

近來台中市為了中火增加燃煤量與空汙，槓上中央，卓榮泰今日下午對全場的支持者表示，每次他來到台中第一件事情，就是舉頭看天空，空氣有沒有比較好，平常看不到「燕子」，都是白茫茫的一片。

他說，網路出現很多假訊息，大家要在網路為對民進黨的扭曲說明，維護政權，這個責任很大，針對國民黨不分區的名單一出爐，社會的評價很清楚，民進黨的不分區名單人選

，可以對歷史對社會、對人民交代，國民黨的名單完全是不顧人民的感受。

卓榮泰強調，民進黨要團結向前走，團結最令大家感動的就是總統、副總統的組合，經過黨內民主程序，過程當然有競爭，可是之後，雙雙方就能為台灣大局結合在一起，台灣最強的組合，就是「蔡賴配」、「英德配」。

民進黨把最強的組合推出來，下階段現在就要靠大家把最強的組合往外推銷，讓大家知道，只有這個組合才能成為台灣未來，帶領台灣的方向，只有這個組合，才是未來穩定台灣政局的唯一力量。

卓榮泰暗諷國民黨參選人「總統都在講器官，副總統都在詛咒別人」，那有副總統詛咒別人去住院，詛咒別人去住院，國民黨慌了、亂了、急了，國民黨越慌越亂越急，我們就越穩定沈著」，增加我們的信心。

他提醒，除了假消息的防制，拉票監票的工作也要打拚，如果2020選對了，台灣民主千秋萬世，如果選錯了「92共識、一國兩制」，所以一定要選對，不能輸香港，以前說台灣不能變香港，現在台灣不能輸香港。

「香港已經如此，台灣不能輸他」，卓榮泰說，台灣人民安心，國家安全，蔡英文總統提出小孩補助多2歲，還要多1倍，0到4歲變0到6歲，每月補助從2500元變增加成5000元，「

多2歲又加1倍」，由前行政院長賴清德推動準公共化的托育，現在已經全面在實施了，老人家照顧從1年50億長照，將增加到400億，未來4年內還要增加到600億。

卓榮泰指出，蔡政府老人和小孩都照顧，還有能源轉型還未做徹底，大家要再給民進黨4年，和更多的時間發展，姊姊妹妹站起來，以前撐起台灣的半邊天，現在要珍惜台灣的明天。

(中時 )