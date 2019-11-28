儘管消防隊已將捕蜂、抓蛇工作逐步交給專業單位，但是基於民眾急迫危害下，還是會先前往處理。日前台中消防隊接獲山區有人遭虎頭蜂攻擊，未料救護車才剛接近就遭到群蜂圍攻，消防見狀趕緊倒車推出攻擊範圍，穿上防護衣才小心翼翼前進救人。

在台中市和平區「裡冷溪」探索園區，發生黑腹虎頭蜂螫人意外。一名自來水管理委員，前往維修設備，疑似不小心，驚動黑腹虎頭蜂的蜂窩，立刻遭到蜂群包圍，消防分隊獲報趕到，沒想到車輛也被蜂群包夾，趕緊到退1百公尺外，穿上防護裝備，才順利拯救張姓男子，送往醫院治療。

消防員未救人先剉賽 山區群蜂亂舞圍攻救護車（中天新聞）

基隆消防局有名隊員前往處理一起民宿有蛇出沒，正當消防員推開廁所門時，長約1公尺的龜殼花突從天降，不偏不倚掉到他右手，當場驚痛大喊「我被咬了！」

消防署去年統計，全台除了新竹縣市、基隆市，已有17個縣市將業務回歸農政單位，新北市更是全時段委外，讓基隆消防員好羨慕。但是因為編列經費的問題，

彰化縣消防局接受農業處委託執行捕蜂、抓蛇委外業務，一件三千多元，到後來捕蜂經費五百多萬已經花光，只好由消防人員重操舊業，執行摘除蜂巢勤務。

基隆這起消防員被「空降」龜殼花咬傷，幸好同組消防隊員見狀立刻將蛇夾進鐵籠內，確認咬人的蛇類是「台灣五大毒蛇」龜殼花，連忙將被「蛇吻」消防員送醫注射血清，所幸沒有生命危險，但是這起被舌咬傷意外，又引來捕蛇業務交給沒有專業裝備的消防員是否妥當討論。

(中時電子報)