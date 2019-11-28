金門縣政府規畫成立廉政透明委員會，縣務會議今（28）日通過相關設置及作業自治條例，將循立法程序提交縣議會審議。縣府期待一切順利推動，盡快實現楊鎮浯縣長的競選承諾，落實建立公民參與外部監督縣政機制。

依據縣府初步規畫構想，新成立的廉政透明委員會成員將有13人至15人，由縣長擔任召集人，副縣長和秘書長為副召集人。委員一半是外聘具有專業學術如法學、財經和工務建設背景者。另一半則由縣府人事、主計與政風人員兼任。

未來，該委員會將針對重大公務爭議、輿情案件，發揮外部監督與公民參與的功能，但已進入司法程序的個案則不在處理範圍之內，避免發生干擾影響，甚至出現不同結果，帶來相互矛盾的困擾。

縣府指出，成立廉政透明委員會，將縣政攤在陽光下，接受公民參與和監督，是楊鎮浯在競選縣長時，對鄉親的重大承諾之一。他在上任後即指示在落實「真誠實在」、「公開透明」的廉能施政主軸下盡快推動，但遭遇部分法規適用上的問題，在內部反覆研討後，決定以議會立法的模式，來推動和完成相關成立作業。

縣府政風室說明，該委員會未來將在不干預公務行政體系、不與政風處疊床架屋與站在保護公務同仁立場的準則下作業，政風處也僅擔任秘書作業工作。

縣府表示，10月中旬起草的自治條例，在10月28日送縣府法規小組審查，並於11月28日在縣務會議審議通過，後續將依立法程序報請議會審議，以取得組織與職權行使方面之法律授權，達成公民參與及監督施政的目標。

(中時 )