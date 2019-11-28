立委蘇震清面對外界質疑，僅淡淡回應，讓別人去說吧。（林和生攝）

民進黨中常會日前決議通過，支持屏東現任2席立委爭取連任，等於為立委蘇震清轉戰屏南背書。為此國民黨屏東縣黨部28日公開譴責民進黨已背離民意，完全拋棄創黨核心價值；資深民進黨員鄭朝明更怒斥是踐踏民主。蘇震清則淡淡回應，「讓別人去說吧」。

國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝指出，蘇震清因涉及誠美材案，讓他從不分區安全名單中遭剔除，民進黨卻仍屈服蘇家班勢力、配合演出一場大戲，讓已獲提名的立委莊瑞雄換至不分區，由蘇震清空降參選。

對此國民黨立委參選人周佳琪團隊發言人盧玟欣也質疑，綠營每次都派空降的人來屏南參選，藐視地方鄉親、不尊重屏南民意，只求拿到自己政治利益；難道每次都推個西瓜就能當選，分到利益後又拍拍屁股離開，打定主意要把屏南騙好騙滿。

不僅藍營炮火猛烈，綠營自家人黨內互打也不手軟，資深黨員鄭朝明強調，支持現任立委連任的決議，突顯黨政高層被逼迫，而撤守最後的道德及正義防線，根本是一路順著脅迫者的指揮，而演出荒腔走板、踐踏民主、侵奪人權的鬧劇。

對於外界批評，蘇震清透過臉書發表聲明指出，「路，是人走出來的」，唯有腳踏實地，真的把屏東當成自己的家，才能「歡喜做、甘願受」，與其花時間互相攻擊，不如想想自己能為鄉親做什麼，「走自己的路，讓別人去說吧。」

(中時 )