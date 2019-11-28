憲兵指揮部替莒光日拍攝地的「佈憲」保防劇，在宣傳照中出現由憲兵弟兄扮演，身影神似國民黨總統候選人韓國瑜的演員，被壓制在地上的畫面，引發軍方行政不中立的質疑，雖然憲兵緊急召開記者會澄清毫無影射之意，但仍引起國民黨支持者不滿，全國退警總會秘書長耿繼文表示，明天上午將前往台北地檢署控告憲兵司令黃金財中將，意圖使人不當選，嚴重違反「行政中立」。

耿繼文下午發文到退休警察群組表示，「一個堂堂正正的中華民國的憲兵司令部，拍攝製作莒光日保防劇，豈能故意找一個頭禿、藍衣、身瘦，神似韓國瑜的人來扮演共諜？如此破壞國軍形象？是聽從上意還是曲意奉承？」

他還強調，軍警向來是國家安內攘外的兩大支柱，缺一不可，軍警更是兄弟之盟，都穿制服都有武器，尤其憲兵也擁有司法警察權，是另類警察，今見憲兵司令黃金財不遵守國家公器「行政中立」的規範，所以要告他以正視聽。

(中時電子報)