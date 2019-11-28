國民黨立法委員陳學聖在今召開公聽會，再質疑蔡英文總統博士學位、論文與教職升等涉及造假不實，總統府傍晚發聲明，對於日前造假警方拒絕韓國瑜借用廁所事件的立委陳學聖在內等部分人士，多月以來為了選舉上的利益，刻意迴避向校方、主關機關查證之正確程序，持續炮製各種不實資訊意圖誤導抹黑，予以高度遺憾並給予強烈譴責。

總統府聲明表示，蔡總統於1984年畢業自英國倫敦政經學院，是校方列入名人錄的博士校友，相關資訊也公告於學校官方網站，總統的學經歷文件、擔任教職的審核資料都真確並公開揭示過。

聲明強調，為了駁斥部分人士的刻意抹黑，LSE校方也在10月8 日再次發布聲明（聲明連結：http：／／www.lse.ac.uk／News／Latest-news-from-LSE／2019／j-October-2019／LSE-statement-on-PhD-of-Dr-Tsai-Ing-wen (http：／／www.lse.ac.uk／News／Latest-news-from-LSE／2019／j-October-2019／LSE-statement-on-PhD-of-Dr-Tsai-Ing-wen)），證實總統確實在當年完成論文後，取得博士學位。

總統府表示，對於日前造假警方拒絕韓國瑜借用廁所事件的立委陳學聖在內等部分人士，多月以來為了選舉上的利益，刻意迴避向校方、主管機關查證之正確程序，持續炮製各種不實資訊意圖誤導抹黑，我們高度遺憾並給予強烈譴責。

(中時 )