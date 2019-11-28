今年9月不當黨產處理委員會認定，「中國廣播股份有限公司為社團法人中國國民黨之附隨組織，及其財產為不當取得財產」，光華投資聲請停止執行，最高行政法院維持原審裁定，認為該處分對光華投資沒有利害關係，裁定駁回確定。

黨產會經聽證後於9月24日作成處分，認定中廣是國民黨附隨組織，並命將其不動產移轉為國有，以及追徵附表土地的價額77億3138萬9185元，光華投資認為黨產會的處分執行後，將造成其難以回復的損害，聲請停止執行。

北高行政法院認為，光華投資只是好聽、悅悅、播音員、廣播人4家公司（中廣股東）的債權人，光華投資並沒有可申請的權利存在，難以認定撤銷訴訟的結果，將對其權利或法律上利益直接造成損害，與聲請停止執行規定的要件不符，裁定駁回聲請。

光華投資不服提抗告，最高行政法院認為原裁定據以駁回其聲請，於法並無不合，駁回抗告確定。

(中時 )