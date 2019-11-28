因應現今各類事務均走向全球化，台北地檢署不得自外於國際交流，為與國際接軌，北檢將今年3月6日發表的「台北法鑑—皇華台北 鑠法薪傳」中文版內容為基礎翻譯為英文，並增列檢察官經驗傳承等，出版署史英文版，與世界各國分享北檢傳承經驗，研案究理的歷程。

北檢指出，署的史編輯除承襲中文版之3個方向：1、還原早期台北司法狀況。2、傳承北檢史實。3、以「案例」為核心，彰顯檢察業務主軸外，並增列檢察官在參與檢察業務以外的經驗傳承，以彰顯隸屬法務部門擔任國家法律顧問的檢察官，在政府機關各部門發揮所長的功績。

北檢強調，英文版署史除原有中文版相關檢察業務及行政經驗的介紹外，更就有關檢察官經驗傳承部分篇章，介紹檢察官在各機關及領域就法律事務發揮所長，特別就參與國際經貿法律事務及談判參與，包括偵辦「一銀盜領案」，偵查能力贏得世界各國的重視，有效提昇台灣司法在國際上的地位，介紹科技偵查中心整合及提升遠端視訊設備、資料保存及管理、電子支付、司法文書作業自動化、安全維護科技化、團隊辦案天眼系統、測謊室、採尿室等，相信必可加強國際間對我國科技偵查進步的瞭解，進而提昇我國司法的國際地位。

(中時 )