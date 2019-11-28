農糧署東區分署長陳昌岑表示，近年將持續以「市場需求導向」生產商品，同時導入有機農法，提高附加價值。（王昱凱攝）

6級產業創新價值達人蘇錦夥提出「體驗業」概念，倡導將農業結合體驗販賣回憶。（王昱凱攝）

花蓮悅農聯盟由君達集團領軍，攜手在地近60戶有機小農，以共同品牌概念創造6級產業價值鏈，首創在地「有機農產展銷平台樂活館」將在地有機作物透過通路廣為行銷。東區農糧分署長陳昌岑表示，未來將輔導農民生產朝市長需求邁進，搭配有機價值，花蓮有望成為全台「有機首都」。

悅農聯盟28日舉辦成果座談會，6級產業創新價值達人蘇錦夥提出「體驗業」概念，指出服物業後將是體驗業的天下，舉「摸蜆洗褲」為例子，要將職場進化成劇場，將體驗包裝為劇本，農民則可以扮演解說者角色。

蘇錦夥說，小朋友跟著父母體驗摸蜆樂趣，這段回憶一定會是他年老時邊想邊笑的時光，而美好記憶是可以販售的，也是台灣農業需前行的方向，讓民眾能體驗不曾接觸過的，指出新鮮感是行銷最大利器。

君達董座尹純綢提到，近年輔導農民朝「市場需求導向」為栽植重點，樂活館自1月開幕後，柚子、芋頭、黃豆、黑米等有機農產廣獲消費者與國外觀光客青睞，柚子與芋頭禮盒就曾在中秋創下80萬營業額佳績，各式農產也在百貨超市暢銷流通。

花蓮縣農業處副處長張仁智表示，縣府9月舉辦有機農業論壇後，縣長徐榛蔚隨即下令處室針對有機農業相關政策與輔導方向與農民進行溝通，以取得最佳推行方向，在花蓮先天農業好條件與體驗業概念下，成為全國甚至全球有機首都將不是夢。

(中時 )