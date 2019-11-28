品保協會今日公布2020年1月至3月各國旅行團價格，以紐西蘭團費降最多，但受到明年1月總統大選影響，各路線出國、出團率都受影響，旅行社、航空公司為加強買氣，選前都紛紛降價約3成，飛上海的機票甚至跌至跟高鐵票價差不多。

整體來說，以紐西蘭團費降最多，因匯率跌及機票降價，團費比去年同期降8千元；大陸線降1千到2千元不等；東南亞市場因兩岸航班減少，又有廉航、華航、星宇航空加入戰局，東南亞今年相對熱鬧，馬來西亞團費降約1000至2500元。

鳳凰旅行社協理林怡君表示，以日本線來說，受1月11日總統大選影響，12月至選前呈現低迷，航空公司及旅行社有下修票價、團費以增加買氣，像很夯的北海道團，出團率減少5成，團費跌至2字頭，以致寒假及農曆年高票價呈現落差較大，日本較去年同期漲幅約1000至2000元，另受東奧影響，飯店漲幅2500元。

東南旅行社經理陳志鴻，冬季是大陸淡季，九寨溝是最實惠的旅遊地區，最便宜就是1月至3月，會比旺季再便宜一半以上，選前更殺出破盤價1萬5900元；海南島因大陸土豪常在此時去玩，容易把海南島的旅費炒高。至於大陸航班，選前機票價格跟高鐵票價差不多，2000多元就可以飛去上海。

至於美國、加拿大團費均持平，但美國機票受華航安大略去年開航影響，去年同期票價偏低，目前已恢復往年水準。歐洲冬季日照時間短，價格持平，旅遊重點放在輕鬆休閒、餐食安排米其林等美食餐廳、住宿也會調高規格，寒假過後，是歐洲嘉年華舉辦期間，依序有義大利威尼斯面具嘉年華、法國尼斯嘉年華、荷蘭庫肯霍夫鬱金香花園，均已推出早鳥優惠，建議民眾提早規劃。

品保協會表示，選前各路線都受影響，團費價格一定便宜，如果不投票可把握機會撿「跳樓價」，出國至少能省幾千元到幾萬元不等，建議旅客支付團費時，最好選擇信用卡、匯款、轉帳等方式，避免現金付款，未來若有消費糾紛較好處理。

(中時 )