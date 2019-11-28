虎頭山步道。(桃園市府提供／蔡依珍桃園傳真)

拉拉山森林遊樂區。(桃園市府提供／蔡依珍桃園傳真)

就差你這票！交通部觀光局明年以「脊梁山脈旅遊年」為主題，行銷推廣台灣「奇、險、峻、秀」山脈旅遊，11月舉辦「全台縣市步道大票選」，其中桃園共有30條步道獲選，包括北台灣面積最大的森林遊樂區內的東眼山自導式步道、刺激的小烏來天空步道等，桃園市政府呼籲桃園人站出來，趕快到健行筆記（http：／／bit.ly／2OLLSK4）投票，讓更多人看見桃園的美。

交通部觀光局因應登山健行風氣逐漸興起，2020年以「脊梁山脈旅遊年」為主題，推廣台灣「奇、險、峻、秀」山脈旅遊，知名的登山健行交流平台「健行筆記」也在11月份舉辦「全台縣市步道大票選」，邀請全台灣各縣市的市民朋友，一起選出必訪的步道。

其中桃園獲選30條步道，包括人氣超夯的三坑自然生態公園步道、刺激的小烏來天空步道、充滿甲蟲的羊稠森林步道，還有位於北台灣面積最大的森林遊樂區內的東眼山自導式步道，以及打鐵寮古道、巴陵古道、龍潭小粗坑古道、楊梅保甲古道、大艽芎古道等熱門景點，而拉拉山神木群步道、赫威神木群步道更是不容錯過的綠色活古蹟。

30條步道範圍則遍及龍潭、復興、蘆竹、大溪、龜山、觀音、楊梅、桃園等行政區內，讓人探索豐富的自然生態，也享受登高望遠的美景。

桃園市政府表示，桃園有著許多的森林祕境和經典古道，熱愛大自然的你，認為哪條是身為桃園人必玩的路線呢？11月30日前，趕快到健行筆記（http：／／bit.ly／2OLLSK4）投票，讓更多人看見桃園的美。

(中時 )