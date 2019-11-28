善化員警28日早上執行轄區查察勤務，發現南182線大內山莊附近慢車道上有自小客車引擎未熄火，車內飄出濃濃的塑膠燃燒氣味，駕駛座上男子緊閉雙眼毫無反應，緊急通知救護車將男子送往安南醫院救治，並通知家屬前往醫院照料，初步診治無生命危險。

台南善化警分局大內分駐所警員楊宗道執行巡察時，於10時57分途經大內區南182線大內山莊附近，發現慢車道有1輛自小客車停很久，引擎未熄火，十分怪異。

楊宗道上前盤查，發現該車車內飄出濃濃的塑膠燃燒氣味，駕駛座上坐有一名男子緊閉雙眼毫無反應。楊宗道立即拍打車窗並打開車門，發現副駕駛座腳踏板處放有烤肉架燃燒著木炭，立即將木碳取出撲滅。

家住南市東區的34歲謝姓駕駛當時已意識模糊、全身癱軟，楊宗道立即通知救護車前來將其送往安南醫院救治，經診治後幸好無生命危險。

經查謝男已婚育有孩子，目前因身體虛弱無法言語，為何會發生此事家屬也不知情，真正原因有待謝男清醒後才能了解。

家屬十分感謝警方的救助，能成功救人靠的是謹慎的警覺心，如果再晚機分鐘可能就發生無法挽回的憾事。

(中時 )