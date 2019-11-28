台南校園很綠能！台南市政府教育局今年積極推動校園屋頂設置太陽光電，預估3年內將有56校、163棟校舍完成太陽能板鋪設，完工後1年的回饋金可望超過1000萬元，屆時將全數分配給各校，另外，也有35校將採用與民間合作的太陽光電風雨球場，近期將公開標租。

教育局積極推動校園屋頂設置太陽光電，今年度由大同有限公司承攬校園屋頂設置太陽光電，教育局長鄭新輝表示，推動校園屋頂設置太陽光電，不但可達到發展綠能減碳目標，回饋金也全數分配學校，挹注教育資源，而且，校園屋頂設置太陽光電可透過太陽能板的隔熱效果，降低教室溫度，同時解決老舊校舍漏水問題，可謂一舉兩得。

此外，為了讓孩子在校內體育活動不受制天候影響，在市長黃偉哲支持下，108年底獲教育部體育署經費挹注1億4750萬元，將建置16校半戶外球場，教育局109年編列預算2250萬元，建置3校半戶外球場，明年度將在中洲國小等19校設置半戶外球場；特別的是，有35校將採用與民間合作太陽光電風雨球場。

鄭新輝表示，台南市271所市立國中小學，扣除已規畫興建19校外，尚有60校沒有半戶外球場，其中，35校有意願且具備建築基地可建置太陽能板，教育局將結合再生能源政策，年底前上網辦理公開標租案，由學校提供基地、得標廠商出資興建太陽光電風雨球場。

(中時 )