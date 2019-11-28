◎回防高雄！韓行程曝光 輔選8戰將

國民黨總統候選人韓國瑜全台傾聽之旅全台跑透透，本周日(12月1號)行程確定到訪高雄，國民黨高雄市立委黃昭順Po出一張競選總部成立大會的宣傳圖。本周日當天將在高雄市左營區的服務處舉辦小型造勢活動(地址：左營區曾子路76號)。

◎國政發言惹議 朱:降火氣不會得痔瘡

前新北市長朱立倫今（28）日到南下高雄，為鳳山立委參選人李雅靜輔選，走訪鳳儀書院及與青年朋友喝咖啡座談。針對近日國民黨正副總統參選人韓國瑜、張善政發言惹議，朱立倫認為，可能是被抹紅、抹黑，火氣大一點，「降點火，這樣不會得痔瘡」。

◎鼓動茶香在關西 周末熱鬧登場

新竹縣「鼓動茶香在關西」30日和12月1日在關西鎮東安古橋熱鬧登場，縣長楊文科表示，這次藝術季除了藝文展演，同時邀請新生代藝術家分別在牛欄河親水公園、關西分駐所前打造3處地景藝術，歡迎各地遊客前來欣賞，感受每件創作藝術表達的理念。

◎6人遭活活燒死 法官判死告慰亡靈

冷血縱火害死6命的湯景華，犯後辯稱因精神疾病而服用藥物企圖脫罪，但法官佐以醫師鑑定報告認為他行凶時有完整的辨識力，且預謀型縱火殺人，導致多達6人死亡，死者死亡前均經歷烈火燒灼極大痛苦，屬「最嚴重的罪行」，因此判死。

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

(中時電子報)