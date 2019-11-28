寶靈今年9月再入境關西機場，但事業卻沒什麼進展，最後她盤纏用盡，只剩31日幣（約新台幣9元），27日被送進日本大阪府堺市收容所。(圖擷自黃寶靈臉書)

寶靈在貼文中央求網友幫她繳交電話費需要繳納了。(圖擷自黃寶靈臉書)

星座專家怎會搞成這樣，自己的感情事算不準，現在連手機費都線不出來！有媒體報導，寶靈與日籍丈夫鬧離婚後，一度離境後又飛往日本，目前蝸居在關西機場。昨日她在個人臉書上出聲，竟然懇求網友幫她代繳手機資費，顯見她已山窮水盡，狀況淒慘。

鏡週刊報導，今年3月初寶靈(本名黃婉茹)和日籍丈夫互毆鬧上警局，後來訴請離婚成功，便被日方緊盯要求她離境。她被迫離開日本後，卻對在日經營占星事業不死心，而於今年9月再入境關西機場，但事業卻沒什麼進展，最後她盤纏用盡，只剩31日幣（約新台幣9元），前天（27日）被送進日本大阪府堺市收容所。

寶靈被送進大阪府堺市收容所，消息傳出讓人半信半疑，但27日下午她個人臉書上的貼文及所po多張保護申請書等表格，證實她現人在大阪堺市無誤。不過，最令人感到震驚的是，她在臉書竟請求網友幫她繳交手機費用。

寶靈在貼文中說，前夫家人很可怕，她要去安全的場所，所以現在申請生活保護，因為今晚開始不能使用手機3周，但她的電話費需要繳納了，所以她請問臉書大神，誰能現在台灣先幫忙繳納電話費。

寶靈說，本人深感抱歉、因為緊急狀態又一樁，天天都有新戲上演，今天終於演到台灣辦事處了！她最後說，會感恩各位大德並且出來後儘快還款。

寶靈是命理星座專家，在爆出她婚姻出問題前，她是電視談話性節目的常客，她也積極經營寶靈摩法學院，並在台、日開班授課，其臉書粉絲一度多達4萬餘人。如今傳出她為省錢藏身關西機場3個月，被日方發現而送入收容所，狀況如此悽慘，令人不勝噓唏。

(中時電子報)