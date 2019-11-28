（對於民進黨團想將《反滲透法》逕付二讀，國民黨團今(28)日譴責民進黨意圖製造「綠色恐怖」。圖／國民黨團提供）

立院民進黨團執意要在本會期結束前，以國會優勢將《反滲透法》逕付二讀。立法院國民黨團今(28)日譴責，民進黨是意圖製造「綠色恐怖」，讓《刑法》100條復辟，侵害人民言論自由，既沒有任何監督機制，也沒有任何究責機制，根本就是假國安之名，行政治詐騙之實，一再叫賣「芒果乾」只為操作選舉，國民黨團絕對無法接受，嚴正要求行政院應出具自己的反滲透法草案版本，並一同交付委員會審查。

國民黨團總召曾銘宗表示，有關「反滲透法草案」，若有助於捍衛中華民國主權、提升國家安全、防止敵對勢力滲透及維持社會秩序穩定，國民黨絕對全力支持。但「反滲透法草案」立法涉及國家安全，也影響全國人民權益，屬於重大立法事項，何以未見行政院所提版本？

曾銘宗說，民進黨為何堅持逕付二讀，不願意經委員會詳細審查，也不願意多召開幾場公聽會聽取各界意見？是何居心？他呼籲民進黨勿再重蹈「一例一休」勞基法修惡，造成兩敗俱傷的覆轍，因此嚴正要求行政院應出應對版本，並主張依照程序正義先交付委員會嚴審。

曾銘宗指出，細究「反滲透法草案」條文，發現內容充斥不確定法律概念，「指示、委託」皆無明確定義；「滲透來源」更是包山包海的霸王條款，幾乎所有的機構、團體、組織及個人，都規定在內；此外也欠缺實質救濟手段，將一切交由檢調單位調查，倘若調查有誤，恐怕會讓民眾涉入無止境的纏訟困境，不僅對人權保障有所不足，也衍生違憲之虞。

藍委王育敏表示，民進黨現今在國會佔絕對多數，但是他們不把握機會認真修法，卻把法律當成政治工具，只要有需要的時候就喊一喊，沒需要的時候就不斷拖延。2017年民進黨推動「國家保防法」時，就因為有「人二」復辟的疑慮，遭外界質疑侵害人權，行政院退回後無疾而終，而「反中共代理人法」在送入立法院後，也因社會爭議內政委員會一直沒有安排審查。

王育敏指出，原本民進黨原本根本沒有提案的《反滲透法》，現在又因為王立強共諜案，突然之間又說要立法，並且打算逕付二讀，且草案內容侵害人權，沒有國會監督機制，也沒有任何究責機制，較之2年前的主張可說是「大退步」，證明就是因大選逼近，以國安之名，行政治詐騙之實，國民黨團完全反對民進黨如此惡質、不可取的政治操作。

(工商 )