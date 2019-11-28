舒米恩暌違五年將於12月推出新專輯《Bondada》，他以台灣早期原住民歌曲中的bon-da-da節奏作為創作概念，將這個在華語樂壇流傳了近50年的音樂元素，藉由自己的創作做出代表台灣的音樂風格！新專輯製作耗時多年，舒米恩坦言前三年撞牆期的進度幾乎是零，讓他一度想放棄：｢我問遍部落長輩、做音樂的前輩，發現真的沒有人在做這一塊台灣音樂方面的資料，即便台灣被稱為是亞洲流行音樂的先趨，但找到的資料還是很破碎零散！」

後來舒米恩遇到一位在台灣生活很久的美國籍老師，才讓BON-DA-DA研究計畫乍現曙光！舒米恩說：「他是我的貴人，因為他很認同台灣，而且收集很多原住民黑膠唱片，簡直比台灣人還要再『台灣』！他幫我整理了他印象中有著bon-da-da的節奏音樂給我聽，才讓我漸漸地串聯起來，也讓我捨棄復刻，決定用創新的方式建立起代表台灣節奏並讓全世界的人知道的可能性！」

該曲MV中，舒米恩拿著一把吉他、像說書人般在海邊敍述著外籍移工的夢、同婚平權的夢、原民土地權益的理想三段故事；舒米恩除了親自參與MV腳本討論，更義不容辭地接下選角要務，他說：「MV中的演員都是我的朋友，像是裡面飾演的移工是我一位長期關注外籍移工議題的翻譯者所協助選角，他很熱心去幫助很多移工，還會說印尼話，透過他讓我更了解這些移工者的夢。而裡面的女同志演員，則是我一首有關婚姻平權議題創作單曲〈入夜之前〉的封面包裝設計師。至於原住民土地的故事，裡面的小鮮肉演員是我部落的弟弟，我從小看他長大，由他來擔任主角，非常有說服力！」

舒米恩近日推出新專輯《Bondada》。（米大創意提供）

(中時 )